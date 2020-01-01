На платформе ПИК.ПРО задания выдаются через мобильное приложение

1. Подключаетесь к платформе 2. Приезжаете на объект 3. Получаете задание 4. Читаете инструкцию 5. Выполняете задание и сдаете его на проверку 6. Получаете деньги за принятые задания