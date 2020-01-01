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на стройке
до
238 579
₽
в месяц
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БОЛЬШИЕ ПРЕМИИ ДЛЯ МАСТЕРОВ
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10 000
₽
за первую неделю работы
🔥 Остался 1 день
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60 000
₽
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Ваш заработок за месяц
~
72 521
₽
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от
68 647
₽
до
238 579
₽
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Молодогвардейская 36
м. Молодежная
Оранж Парк
м. Котельники
Жулебино Парк
м. Котельники
Кузьминский Лес
м. Котельники
Белая дача парк
м. Котельники
Люберцы парк
м. Лухмановская
Римский Корсаков 11
м. Отрадное
Полярная 25
м. Бабушкинская
Дмитровский парк
м. Селигерская
Ильменский 17
м. Селигерская
Кронштадтский бульвар 55
м. Водный стадион
Измайловский 11
м. Партизанская
ул Плеханова вл 18, 22
м. Шоссе Энтузиастов
Зеленодольская вл 28
м. Кузьминки
Ясеневая 14
м. Домодедовская
Люблинский Парк
м. Братиславская
Каспийская д.28 корп 4
м. Царицино
Кантемировская вл.27
м. Кантемировская
Харьковский пр-д вл.1/1
м. Орехово, Царицыно
Керченская корпус 26 и 30
м. Севастопольская
Саларьево Парк
м. Филатов луг
Молодогвардейская 36
м. Молодежная
Оранж Парк
м. Котельники
Жулебино Парк
м. Котельники
Кузьминский Лес
м. Котельники
Белая дача парк
м. Котельники
Люберцы парк
м. Лухмановская
Один день работы
с ПИК.ПРО
Наши профессии
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Гипсокартонщик
Гипсокартонщик
Ламинатчик
Ламинатчик
Сантехник
Сантехник
Электромонтажник
Электромонтажник
Плиточник
Плиточник
Плотник
Плотник
Маляр
Маляр
Штукатур
Штукатур
Стяжечник
Стяжечник
Каменщик
Каменщик
Общий профиль
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На платформе ПИК.ПРО задания выдаются через мобильное приложение
1. Подключаетесь к платформе
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4278 мастеров работают на платформе каждый день
Вячеслав Коротков
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Мастер плотник-гипсокартонщик, 9 мес. с ПИК.ПРО
Евгений Сироватский
- отзыв о ПИК.ПРО
Сантехник, 8 мес. с ПИК.ПРО
Максим Зарюта
- отзыв о ПИК.ПРО
Электромонтажник, 3 мес. с ПИК.ПРО
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