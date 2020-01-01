ГлавнаяО компании
+7 (495) 455-09-58
СТАНЬТЕ ПРО
О компании+7 (495) 455-09-58
О компании
+7 (495) 455-09-58
Зарабатывайте
на стройке
до 238 579 в месяц

БОЛЬШИЕ ПРЕМИИ ДЛЯ МАСТЕРОВ

+10 000
за первую неделю работы
🔥 Остался 1 день
+ 60 000
за 4 месяца работы
Подробные условия
Подробные условия

Посчитайте свой заработок

Выберите профессию
Выберите рабочие дни
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Вс
Укажите уровень навыка
Умелый специалист
Выберите рабочие дни
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Вс
Ваш заработок за месяц
~ 72 521
19% наших гипсокартонщиков зарабатывают ещё больше — есть куда стремиться!
Зарабатывайте
от 68 647
до 238 579
в месяц
Получайте выплаты еженедельно на карту
Берите задания через мобильное приложение
Работайте индивидуально или в бригаде
Выбирайте из 21 объектов ГК ПИК в Москве и МО
Работайте легально по договору подряда
Выбирайте удобный график работы
Работайте
без начальника
Берите весь необходимый инструмент и материалы на объекте

Выбирайте из 21 строительных объектов

Работайте, где вам удобно

#
Молодогвардейская 36
м. Молодежная
#
Оранж Парк
м. Котельники
#
Жулебино Парк
м. Котельники
#
Кузьминский Лес
м. Котельники
#
Белая дача парк
м. Котельники
#
Люберцы парк
м. Лухмановская
#
Римский Корсаков 11
м. Отрадное
#
Полярная 25
м. Бабушкинская
#
Дмитровский парк
м. Селигерская
#
Ильменский 17
м. Селигерская
#
Кронштадтский бульвар 55
м. Водный стадион
#
Измайловский 11
м. Партизанская
#
ул Плеханова вл 18, 22
м. Шоссе Энтузиастов
#
Зеленодольская вл 28
м. Кузьминки
#
Ясеневая 14
м. Домодедовская
#
Люблинский Парк
м. Братиславская
#
Каспийская д.28 корп 4
м. Царицино
#
Кантемировская вл.27
м. Кантемировская
#
Харьковский пр-д вл.1/1
м. Орехово, Царицыно
#
Керченская корпус 26 и 30
м. Севастопольская
#
Саларьево Парк
м. Филатов луг
#
Молодогвардейская 36
м. Молодежная
#
Оранж Парк
м. Котельники
#
Жулебино Парк
м. Котельники
#
Кузьминский Лес
м. Котельники
#
Белая дача парк
м. Котельники
#
Люберцы парк
м. Лухмановская

Один день работы
с ПИК.ПРО

#

Наши профессии

Выберите одну или подключитесь к нескольким

Гипсокартонщик
#
Гипсокартонщик
Ламинатчик
#
Ламинатчик
Сантехник
#
Сантехник
Электромонтажник
#
Электромонтажник
Плиточник
#
Плиточник
Плотник
#
Плотник
Маляр
#
Маляр
Штукатур
#
Штукатур
Стяжечник
#
Стяжечник
Каменщик
#
Каменщик
Общий профиль
#
Общий профиль

На платформе ПИК.ПРО задания выдаются через мобильное приложение

##

Как выйти на работу
за 24 часа?

  • Телефонное интервью
  • Онлайн инструктаж
  • Оформление самозанятости
  • Подключение приложения
  • Выбор объекта
  • Выход на работу
#
4278 мастеров работают на платформе каждый день
Вячеслав Коротков
- отзыв о ПИК.ПРОМастер плотник-гипсокартонщик, 9 мес. с ПИК.ПРО
отзыв Вячеслав Коротков
Евгений Сироватский
- отзыв о ПИК.ПРОСантехник, 8 мес. с ПИК.ПРО
отзыв Евгений Сироватский
Максим Зарюта
- отзыв о ПИК.ПРОЭлектромонтажник, 3 мес. с ПИК.ПРО
отзыв Максим Зарюта
Начать работать
с ПИК.ПРО
#
#
+7 (495) 455-09-58
Ежедневно с 9:00 до 22:00
(с) 2020 ПИК.ПРО – Группа компаний ПИК
Политика обработки персональных данных